Volkswagen va équiper les SUV électriques de l'indien Mahindra

Le géant automobile allemand Volkswagen a annoncé vendredi qu'il va fournir des composants électriques au constructeur indien de SUV Mahindra & Mahindra, pour un montant non communiqué.

"Le Groupe Volkswagen et Mahindra & Mahindra Ltd ont signé le premier contrat de fourniture de composants de la [plate-forme pour véhicules électriques] MEB de Volkswagen pour la plateforme électrique INGLO spécialement conçue par Mahindra", ont annoncé vendredi les deux groupes dans un communiqué commun.

Mahindra prévoit de lancer cinq SUV entièrement électriques en Inde à partir de décembre 2024, est-il détaillé.

Avec plus de cinq millions de véhicules neufs par an en 2023, l'Inde est l'un des plus grands marchés automobiles au monde.

Volkswagen fournira des composants communs à plusieurs modèles électriques de ses marques VW, Audi, Skoda, SEAT et CUPRA, ainsi que des cellules de batteries.

Le contrat de fourniture a une durée de "plusieurs années" et porte sur un volume total d'environ 50 GWh.

Les deux sociétés, déjà partenaires depuis 2022, "examineront une éventuelle extension de la collaboration", sans plus de précision, selon le communiqué.

Le groupe allemand aux dix marques équipe déjà Ford en composants électriques.

S'agissant des cellules de batteries, Mahindra sera son premier client externe.

Le constructeur indien a également passé en novembre une commande de près d'un milliards de dollars à l'équipementier français Valeo qui va lui fournir la chaîne de traction de ses véhicules électriques.

Volkswagen s'est lui lancé en 2022 dans un projet de production de batteries avec la création de la filiale PowerCo, pour réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs, à l'heure où la plupart des batteries sont importées d'Asie.

Trois sites sont en construction en Allemagne, en Espagne ainsi qu'au Canada, pour une production devant démarrer en 2025.