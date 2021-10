Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : va dévoiler ses projets de mobilité intelligente information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce qu'il profitera du congrès mondial ITS à Hambourg, du 11 au 15 octobre -soit le plus grand événement industriel au monde pour les systèmes de transport intelligents- pour présenter ses solutions dédiées à la circulation efficace, durable, sûre et pratique des personnes et des marchandises. Le constructeur compte mettre l'accent sur la conduite autonome, l'utilisation intelligente des données du véhicule ou encore l'intégration des véhicules électriques au réseau électrique. ' Les systèmes de transport intelligents jouent un rôle clé dans la mobilité évolutive dans les villes et au-delà. Ils sont le prérequis de base pour des solutions de mobilité neutres en carbone, connectées, sûres et adaptées ', a commenté Gernot Döllner, Senior Vice President Group Strategy chez Volkswagen.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +30.29% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.75%