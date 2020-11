Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen va débattre mardi de l'avenir du président du directoire Reuters • 30/11/2020 à 11:43









HAMBOURG, 30 novembre (Reuters) - Le comité exécutif de Volkswagen VOWG_p.DE va se réunir mardi pour débattre de l'avenir du président du directoire, Herbert Diess, qui a demandé à être prolongé à la tête du groupe automobile allemand, ont déclaré lundi trois sources proches du dossier à Reuters. "Les options seront mises sur la table", a dit l'une des sources, ajoutant que l'issue de ces délibérations n'était pas certaine. Volkswagen a refusé de s'exprimer. (Jan Schwartz version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.66%