Volkswagen: va créer 6 usines de batteries en Europe information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 13:00

(CercleFinance.com) - Volkswagen va créer une société européenne pour consolider ses activités dans le secteur des batteries.



Volkswagen prévoit d'établir six usines en Europe pour répondre à la demande croissante de cellules de batterie au sein du Groupe. La production de cellules de batterie à Salzgitter devrait commencer en 2025. Au total, 2 milliards d'euros ont été affectés à la construction et à l'exploitation de l'usine de Salzgitter jusqu'au début de la production.



' Nous regroupons maintenant notre pouvoir à Salzgitter, dans le but d'encourager l'innovation et d'assurer le soutien des meilleurs partenaires pour notre nouvelle entreprise à l'avenir. Nous avons déjà une solide équipe de batteries à Salzgitter composée de 500 employés de 24 pays - et nous continuons à renforcer cette équipe au niveau de la direction. ' a déclaré Thomas Schmall, membre du conseil d'administration pour la technologie chez Volkswagen et DG de Volkswagen Group Components