Volkswagen : une nouvelle directrice de la communication

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que Nicole Mommsen sera la nouvelle responsable de la communication du groupe Volkswagen à compter du 1er janvier 2021. Elle succédera à Peik Bestenbostel qui quittera l'entreprise dans le cadre d'un plan de retraite. Nicole Mommsen a rejoint Volkswagen en août dernier en tant que responsable de la communication interne. Auparavant, elle a occupé le costume de responsable des communications chez Goldman Sachs dans la région germanophone pendant quatre ans. Nicole Mommsen a débuté sa carrière en 2000 en tant que journaliste chez Bloomberg News. Elle a ensuite rejoint Deutsche Post DHL en 2007 avant de devenir consultante chez Brunswick pendant quatre ans puis de diriger la communication du groupe scientifique Merck, à Darmstadt, pendant plus de trois ans.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.48%