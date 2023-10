Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: une 1ère usine d'IONWAY en Pologne information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 12:24









(CercleFinance.com) - IONWAY, nouvel acteur européen des matériaux pour batteries de véhicules électriques, installe sa première usine de production à Nysa, en Pologne.



PowerCo, société de batteries du Groupe Volkswagen, et le groupe belge Umicore ont créé la coentreprise bruxelloise, INOWAY, spécialisée dans la production industrielle à grande échelle en Europe de matériaux pour batterie : des actifs de cathodes (CAM) et des matériaux précurseurs (PCAM).



La société étend ainsi sa présence européenne dans le secteur de la mobilité électrique avec l'ambition d'augmenter sa capacité de production annuelle à 160 GWh par an d'ici la fin de la décennie.



Cela correspondant à 2,2 millions de véhicules électriques à batterie, en fonction de l'évolution du marché.



Jörg Teichmann, directeur des achats de PowerCo : ' IONWAY donne à PowerCo et à Umicore un avantage significatif en tant que pionnier sur le marché en croissance rapide de la mobilité électrique en Europe. PowerCo a maintenant co-créé ce qu'elle recherchait : un fournisseur de matériaux pour batteries pour sécuriser et renforcer la capacité de fabrication '.





