Volkswagen: un nouveau directeur général pour la marque Audi

(CercleFinance.com) - Gernot Döllner est appelé à devenir le prochain directeur général d'Audi, la marque haut de gamme du groupe Volkswagen, a annoncé jeudi le géant automobile.



Ce cadre dirigeant maison remplacera, à compter du 1er septembre, Markus Duesmann, et rejoindra à la même date le directoire du groupe Volkswagen.



Gernot Döllner, qui avait été recruté par Volkswagen en tant que jeune diplômé en 1993, a effectué une grande partie de sa carrière chez Porsche, où il a notamment contribué au développement de la Panamera.



Il était, depuis 2021, responsable de la stratégie et des produits et secrétaire général du groupe Volkswagen.



Dans un communiqué, VW a salué l'action de Markus Duesmann chez Audi, auquel il attribue la mise en place d'une stratégie ambitieuse en matière d'électrification et la réorganisation de l'entité.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.58%