Volkswagen : Trinity, projet de berline électrique pour 2026

(CercleFinance.com) - Volkswagen en dit un peu plus sur le projet Trinity: la firme allemande travaille à la conception d'une berline électrique high-tech construite à Wolfsburg (Allemagne) à partir de 2026 et qui 'établira de nouvelles normes en termes d'autonomie, de vitesse de charge et de numérisation, et pourra conduire de manière hautement automatisée'. Le constructeur promet une plate-forme électronique nouvellement développée avec un logiciel de pointe, la simplification de la structure d'approvisionnement et une production entièrement connectée et intelligente à l'usine principale de Wolfsburg. 'Trinity est une sorte de point de cristallisation de notre stratégie Accelerate', déclare Ralf Brandstätter, directeur général de la marque Volkswagen. Une stratégie qui vise à faire l'automobile un produit logiciel: les voitures seront fabriquées avec toutes les options à bord et les clients pourront à tout moment activer les fonctions souhaitées 'à la demande' via l'écosystème numérique de la voiture.

