Volkswagen: travaille sur la mobilité du futur avec la Grèce information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que la mobilité du futur est déjà en train de devenir une réalité sur l'île grecque d'Astypalea avec la mise en service du service de covoiturage 'ASTYBUS' et du service de partage de véhicules 'astyGO', soit deux services de mobilité fonctionnant exclusivement avec des véhicules entièrement électriques.



Le service de covoiturage ASTYBUS commencera à fonctionner avec cinq véhicules Volkswagen ID. Buzz dès que le modèle sera lancé, à l'automne 2022. D'ici là, le service sera opéré avec l'ID.4.



Avec astyGO, les clients peuvent louer des voitures électriques de Volkswagen ainsi que des scooters électriques de SEAT MÓ et des vélos électriques de Ducati.



Prochaine étape? D'ici 2023, un nouveau parc solaire fournira environ 3MW d'énergie verte, couvrant 100 % de l'énergie nécessaire pour recharger les véhicules électriques et plus de 50 % de la demande énergétique globale de l'île, un chiffre qui devrait atteindre 80% d'ici 2026.



L'État grec et le groupe Volkswagen comptent ainsi faire de l'île un laboratoire commun pour la décarbonation rapide en Europe.



'Une transformation rapide vers la mobilité verte et l'énergie verte est réalisable si les entreprises et les gouvernements travaillent main dans la main dans la main', insiste Herbert Diess, directeur général du groupe Volkswagen.