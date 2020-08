Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen testera en septembre ses véhicules autonomes en Chine Reuters • 26/08/2020 à 18:25









PÉKIN, 26 août (Reuters) - Volkswagen VOWG_p.DE testera ses véhicules autonomes dans la ville chinoise de Hefei à partir de septembre, a annoncé mercredi l'entreprise dans un communiqué. Le groupe allemand fabrique ses véhicules électriques en partenariat avec le chinois JAC 600418.SS . D'autres constructeurs ont annoncé leur intention de procéder à des essais en Chine, le plus grand marché automobile au monde, et d'investir dans la technologie autonome. Au premier semestre, le groupe allemand a vendu 1,59 million de voitures en Chine, un chiffre en baisse de 17% par rapport à 2019. Sur l'ensemble de l'année dernière, le constructeur automobile y a vendu 4,23 millions de véhicules. (Yilei Sun, Brenda Goh, version française Anait Miridzhanian)

