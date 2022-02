Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : teste 255E, efface ses pertes depuis le 15/02 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 17:58









(CercleFinance.com) - Dopé par le projet d'introduction de Porsche (le constructeur, car la holding 'Porsche Industrie' est déjà cotée) Volkswagen a bondi jusque vers 255E, effaçant ses pertes depuis le 15/02.

Mais le titre en termine vers 247E, restant 'coiffé' par la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 252E: le retournement haussier en direction de 280E reste à confirmer.





Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA +4.12%