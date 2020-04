Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : T1 'fortement affecté' par l'épidémie de covid Cercle Finance • 29/04/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce que son activité a été 'fortement affectée' par la pandémie de Covid-19 au premier trimestre, ce qui s'est traduit par une baisse des ventes et des bénéfices sur la période. Le constructeur automobile allemand a ainsi indiqué que son résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels avait baissé de plus de 81% au cours des trois premiers mois de l'année, à 900 millions d'euros contre un bénéfice de 4,8 milliards d'euros à la même période l'an dernier. Le bénéfice avant impôts est lui tombé à 700 millions d'euros, contre 4,1 milliards d'euros au premier trimestre 2019. Les livraisons aux clients ont par ailleurs baissé de -23% sur un an, à 2 millions d'unités, contre 2,6 millions de véhicules il y a un an. Le tout pour un chiffre d'affaires en baisse de -8,3% sur la période janvier-mars, à 55,1 milliards d'euros.

Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA +2.26%