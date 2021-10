Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : succès absolu en Europe, l'ID.3 bientôt en Chine information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - Après une première année sur le marché européen, la Volkswagen ID.3 est 'un succès absolu', affirme son constructeur. A fin septembre, Volkswagen enregistrait déjà 144 000 unités commandées en Europe. Mais le constructeur se félicite surtout du fait que 50% de ces commandes soient passées par des clients n'ayant jamais possédé de Volkswagen. L'ID.3 est ainsi parvenue a séduire un nouveau public, bien au-delà des adeptes et fidèles de la marque. En effet, en général, le taux de nouveaux clients est d'environ 36%. Le succès des ventes d'ID.3 et autres modèles de la gamme ID au cours du 1er semestre ont fait de Volkswagen 'le leader du marché des véhicules électriques à batterie en Europe', indique le constructeur. Sur la base des nouvelles immatriculations, l'ID.3 est d'ailleurs classée en tête dans toute l'Europe occidentale au mois d'août. Et Volkswagen d'avertir : l'ID.3. sera lancée sur le marché chinois avant la fin de l'année.

