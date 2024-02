Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: signe un accord avec Mahindra & Mahindra information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group a annoncé vendredi la signature d'un premier accord avec Mahindra & Mahindra Limited (M&M) portant sur la fourniture de composants de la plateforme MEB Volkswagen, qui équiperont désormais la plateforme électrique innovante INGLO de Mahindra.



Il s'agira pour les deux entreprises de réaliser leur vision commune de l'électromobilité.



L'accord porte sur la fourniture de composants électriques et de cellules de batterie unifiées. Volkswagen et Mahindra renforcent ainsi leur collaboration, dont les bases avaient été jetées en 2022 avec un accord de partenariat et la définition de conditions contractuelles. Les deux entreprises s'attacheront à explorer les possibilités de développement de leur coopération.



Mahindra devient le premier partenaire extérieur à utiliser le concept innovant de cellule unifiée sur lequel repose la stratégie de Volkswagen en matière de batterie. L'accord de fourniture pluriannuel porte sur un volume total d'environ 50 GWh sur toute sa durée.





