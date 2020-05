Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : sauve le support des 115,5E du 15 avril Cercle Finance • 15/05/2020 à 18:41









(CercleFinance.com) - Volkswagen rebondit vers 121E et sauve le support des 115,5E du 15 avril et le 14 mai : cela n'élimine pas pour autant le risque de formation d'une 'tête/épaules' 128/134,5/131,5E. En cas d'enfoncement des 115E, risque de rechute vers 99E, le plancher du 2 avril, puis 95/96E (règle du balancier).

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA +3.83%