Volkswagen: sanctionné après un avertissement sur résultats

(CercleFinance.com) - Le titre Volkswagen signe l'une des trois plus fortes baisses de l'indice DAX lundi à la Bourse de Francfort après avoir dévoilé des résultats trimestriels décevants et revu à la baisse ses objectifs pour 2023.



A 10h20, l'action du géant automobile allemand chute de 3,1% alors que dans le même temps, le DAX ne cède que 0,4%. Le secteur européen de l'automobile perd de son côté 0,4%.



Dans un avis financier paru vendredi soir, VW indique qu'il table désormais sur un résultat opérationnel annuel autour du même niveau que celui de 2022, hors éléments exceptionnels, c'est-à-dire de l'ordre de 22,5 milliards d'euros, une prévision inférieure au consensus des analystes.



Le groupe a attribué ses nouveaux objectifs à l'incertitude sur les prix des matières premières.



Pour le troisième trimestre, son résultat d'exploitation devrait ressortir autour de 4,9 milliards d'euros, selon des données préliminaires, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 12% à 78,8 milliards d'euros.



Là encore, ces performances n'atteignent pas les estimations établies par le marché.



Dans son communiqué, VW explique avoir pâti des problèmes de production rencontrés par un fournisseur du fait des inondations survenues en Slovénie, mais aussi de l'augmentation de ses coûts de production.



Les analystes d'UBS évoquent, eux, des nuages qui commencent à obscurcir l'activité du constructeur en Chine, mais aussi en Europe.



'Nos vérifications, tout comme les résultats de Renault publiés la semaine dernière, laissent penser que la demande européenne dans la catégorie généraliste continue de s'affaiblir et que les carnets de commandes se réduisent', s'inquiète le bureau d'études.



'Dès lors, cet avertissement pourrait être la première étape d'une vague de révisions à la baisse en devenir de la part du marché', prévient-il.



Volkswagen a prévu de publier ses résultats de troisième trimestre définitifs jeudi prochain.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -2.60%