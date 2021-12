Volkswagen: sa stratégie pour les véhicules électriques information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 15:15

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son ' Planning Round 70 ', le Groupe a décidé de poursuivre sa stratégie d'électrification au sein de ses usines européennes avec en ligne de mire l'objectif de devenir le leader mondial du marché de la mobilité électrique d'ici 2025.



En électrifiant complètement ses usines européennes, le groupe Volkswagen entend générer des synergies supplémentaires et profiter d'économies d'échelle. 21 milliards d'euros vont notamment être investis dans les usines de Basse-Saxe, assurant la sauvegarde de 130 000 emplois dans cette région qui constitue le berceau et le bassin industriel du constructeur.



Volkswagen s'attend à ce qu'un véhicule vendu sur quatre soit équipé d'un système de propulsion électrique à batterie d'ici 2026.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Volkswagen avec un objectif de cours maintenu à 280 euros, impliquant un potentiel de progression de 52% pour le titre du premier constructeur automobile européen.



Mettant en avant 'davantage de dépenses dans les véhicules électriques et les logiciels, des objectifs confirmés et une incertitude sur la direction levée', le broker considère qu'il 'est temps d'acheter après une période de sous-performance'.



AlphaValue a ramené pour sa part son objectif de cours sur le titre Volkswagen, qu'il réduit de 258 à 232 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, le bureau d'études met en évidence 'l'impasse' dans laquelle se trouve actuellement le géant automobile allemand.



'Si le groupe revendique de solides fondamentaux et affiche une stratégie aussi audacieuse que convaincante dans l'électrique, qui le place à l'avant-garde des constructeurs traditionnels dans le domaine, le dossier est aussi pollué par des conflits incessants entre l'équipe de management et les puissants syndicats du groupe', estime-t-il.



Pour AlphaValue, ces tensions risquent de distraire le groupe dans la réalisation des objectifs établis dans le cadre du plan stratégique 'New Auto', mais aussi de remettre en question le leadership de Herbert Diess, son actuel patron.



Le cabinet parisien estime que les bases fragiles sur lesquelles repose aujourd'hui la direction ne font rien pour rassurer les investisseurs quant à la capacité du groupe à conduire son virage vers l'électrification.



Oddo confirme également son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 250 E.