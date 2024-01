Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: s'engage en faveur de l'économie circulaire information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group France et MAN Truck & Bus France s'associent pour exercer conjointement leur responsabilité élargie des producteurs sur les véhicules hors d'usage issus de leurs marques, soit Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Škoda, Volkswagen Véhicules Utilitaires, et les véhicules utilitaires légers TGE de MAN.



Les deux entités choisissent le Système Individuel de gestion des Véhicules Hors d'Usage (VHU), pour répondre conjointement à leurs obligations de Responsabilité Élargie du Producteur dans le cadre de la loi AGEC de février 2020 visant à améliorer la collecte et le recyclage des véhicules en fin de vie.



Pour Volkswagen, ce Système Individuel continuera de s'appuyer sur son partenaire historique Tracauto, l'un des leaders du marché dans la traçabilité des VHU (véhicules hors d'usage), et sur le réseau approuvé constitué de 380 centres VHU agréés.



Selon VW, ce système contribuera au développement de l'économie circulaire et permettra de répondre significativement aux enjeux environnementaux de la filière auto.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.38%