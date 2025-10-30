Volkswagen s'enfonce dans le rouge à cause des droits de douane américains de 5 milliards d'euros et des problèmes de Porsche

Une coûteuse correction de trajectoire de la filiale Porsche

P911_p.DE a porté un coup sévère à Volkswagen VOWG_p.DE au troisième trimestre, entraînant une perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros (1,52 milliard de dollars) et des milliards d'euros de coûts supplémentaires en plus de la pression exercée par les tarifs douaniers américains.

Volkswagen a enregistré des charges de 4,7 milliards d'euros en raison du revirement de stratégie de Porsche sur les véhicules électriques au cours des neuf premiers mois, tandis que les droits de douane américains devraient coûter au plus grand constructeur automobile européen jusqu'à 5 milliards d'euros cette année, a déclaré l'entreprise jeudi.

"Ces effets persisteront - et c'est pourquoi nous devons appliquer rigoureusement les programmes de performance en place, faire avancer les mesures d'efficacité et développer de nouvelles approches", a déclaré le directeur financier Arno Antlitz dans un communiqué.

Il a parlé d'un "tableau mitigé" depuis le début de l'année, soulignant la forte demande pour les voitures électriques de Volkswagen en Europe et les progrès de la restructuration, mais la pression sur les marges due au passage à l'électrique.

La perte d'exploitation de Volkswagen VOWG_p.DE au troisième trimestre succède à un bénéfice d'exploitation de 2,8 milliards d'euros pour le groupe un an plus tôt, mais elle est moins importante que la perte de 1,7 milliard d'euros prévue par les analystes interrogés par Visible Alpha.

Les actions de Volkswagen étaient en hausse de 1,2 % dans les premiers échanges à Francfort après la publication des résultats trimestriels.

Porsche, détenue à 75,4 %par Volkswagen, a également plongé dans le rouge au troisième trimestre , car elle retarde le lancement de ses véhicules électriques pour tenter de reconquérir les consommateurs avec des véhicules hybrides et des moteurs à combustion.

Oliver Blume, directeur général de Volkswagen, est également directeur général de Porsche, mais il cédera les rênes de la société au tournant de l'année, conservant uniquement son poste à la tête de la société mère.

Les investisseurs ont de plus en plus remis en question sa capacité à diriger simultanément les deux entreprises à un moment où elles sont confrontées à des défis majeurs.

Volkswagen a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année jeudi, mais a déclaré que celles-ci étaient basées sur l'hypothèse d'un approvisionnement adéquat en puces, ce qui laisse présager le prochain front de bataille du constructeur automobile, alors que l'impasse commerciale concernant le fabricant de puces néerlandais Nexperia menace des arrêts de production dans l'industrie automobile.

