Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: s'apprête à présenter la Passat SW à Munich information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Volkswagen a dévoilé hier les premières photos et caractéristiques de la Passat SW, à l'occasion du lancement mondial cette voiture.



Le nouveau modèle sera présenté au public dans quelques jours, à l'occasion du salon IAA Mobility qui se tiendra à Munich du 5 au 9 septembre 2023.



La nouvelle génération polyvalente de la Passat sera disponible sur le marché au premier trimestre 2024. Forte de plus de 34millions d'exemplaires écoulés, la Passat est le modèle VW le plus vendu de tous les temps après la Golf et devant la Coccinelle, souligne le constructeur.



Volkswagen fait savoir que deux nouvelles motorisations hybrides rechargeables permettront de parcourir près de 100km en mode entièrement électriqueet d'effectuer une recharge rapide en courant continu (CC) avec une puissance allant jusqu'à 50kW.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.11%