Volkswagen : s'apprête à présenter la nouvelle ID.5

information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 12:47









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que la famille des véhicules ID. s'agrandira dès le 3 novembre avec la présentation en première mondiale des nouvelles ID.5 et ID.5 GTX, dotées d'une transmission intégrale à deux moteurs. Ces deux modèles coupé E-SUV haut-de-gamme participeront à la stratégie de Volkswagen de devenir un fournisseur de mobilité orienté logiciel, indique le constructeur.

