Volkswagen: s'apprête à dévoiler l'ID.7 en première mondiale information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que la présentation en première mondiale de la nouvelle ID.7 tout électrique aura lieu le 17 avril. Son lancement sur le marché européen est prévu avant la fin de l'année.



Ce modèle est notamment destiné à renforcer la classe moyenne supérieure en Europe, en Chine et en Amérique du Nord.



Le lancement de la nouvelle ID.7 constitue un jalon important pour le constructeur qui prévoit d'augmenter la part de ses modèles électriques à 80% en Europe d'ici 2030.



' Avec l'ID.7, nous avons exploité davantage le potentiel du MEB (soit la plate-forme d'entraînement électrique modulaire du constructeur). Nous avons également utilisé un nouveau moteur d'entraînement électrique plus puissant et plus efficace. De plus, nous avons amélioré la qualité de contrôle des trains roulants et avons ainsi pu encore augmenter le confort de conduite ', indique Kai Grünitz, membre du comité de direction responsable du développement.



Le constructeur annonce des autonomies WLTP allant jusqu'à 700 kilomètres et des capacités de charge allant jusqu'à 200 kW, selon la taille de la batterie.