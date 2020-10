Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : retour à la rentabilité au 3ème trimestre Cercle Finance • 29/10/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé jeudi avoir renoué avec la rentabilité au troisième trimestre, signe du redressement du marché automobile après les effets désastreux du Covid-19 au printemps dernier. Le constructeur automobile allemand a fait état ce matin d'une baisse de 30% de son bénéfice d'exploitation à 3,2 milliards d'euros sur les trois derniers mois, contre 4,5 milliards à la même époque de l'an dernier. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2020, le résultat opérationnel a reculé à 1,7 milliards d'euros, contre 13,5 milliards un an plus tôt, sous l'effet de livraisons en baisse de 19% à 6,5 millions d'unités. Sur le troisième trimestre, les livraisons du premier constructeur européen sont cependant restées quasi-stables d'une année sur l'autre (-1,1%), autour de 2,6 millions de véhicules. Vers 10h00, l'action Volkswagen cotée sur le DAX de la Bourse de Francfort s'inscrivait en hausse de 0,4%, alors que le titre de son concurrent Daimler progressait de plus de 0,9%.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.12%