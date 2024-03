Volkswagen: résultats "robustes" en 2023, progrès sur l'électrique

(AOF) - Volkswagen affiche pour 2023 un bénéfice net en hausse de 13% à 17,9 milliards d’euros, au-dessus des attentes, pour un chiffre d’affaires également en hausse de 15,5% à 322,3 milliards d’euros. Le constructeur allemand propose un dividende en hausse de 0,30 cents à 9 euros par action ordinaire. "Nous nous concentrerons en 2024 sur la montée en puissance des nouveaux véhicules, la réduction des coûts, l’exploitation des synergies au sein du groupe et la consolidation du positionnement régional" annonce la direction de Volkswagen, saluant des résultats "robustes" en 2023.

Le résultat opérationnel a légèrement progressé à 28,6 milliards d'euros.

"Le retour opérationnel sur chiffre d'affaires avant éléments exceptionnels s'élevait à 7,0%, malgré les vents contraires considérables liés à la valorisation des dérivés sur les matières premières " souligne la direction du constructeur. " Cette dernière fait référence aux couvertures prises sur les matières premières via des dérivés. Le retour opérationnel sur chiffre d'affaires s'élevait à 8,1% en 2022. Ajusté de ces effets de valorisation, le résultat opérationnel atteint 25,8 milliards d'euros, ce qui correspond à une marge de 8% ".

"La part des livraisons de véhicules électriques à batterie (BEV) a augmenté chaque trimestre, atteignant quelque 10 % au quatrième trimestre", ajoute Volkswagen. "Sur l'ensemble de l'année, la part des BEV a atteint 8,3%, un nouveau record", de sorte qu'"en chiffres absolus, Volkswagen a livré 771 100 BEV l'année dernière, ce qui correspond à une augmentation de 35% par rapport à 2022".

Les investissements devraient atteindre un sommet en 2024, puis se rapprocher du niveau cible de 11% du chiffre d'affaires d'ici 2027, apprend-on. Cette année, la croissance des revenus pourrait atteindre jusqu'à 5% et le retour opérationnel sur chiffre d'affaires est anticipé entre 7% et 7,5%.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.