Volkswagen : reprise 'étape par étape' de la production

(CercleFinance.com) - Volkswagen prévoit de reprendre la production ' étape par étape ', a annoncé jeudi le constructeur allemand. La production devrait reprendre dans deux usines en Slovaquie dans la semaine du 20 avril, a annoncé VW. Les autres usines en Allemagne et au Portugal, en Espagne, en Russie et aux États-Unis devraient redémarrer leur production dans la semaine du 27 avril, a ajouté la marque phare du groupe. Ensuite, la production reprendra successivement en Afrique du Sud, en Argentine, au Brésil et au Mexique courant mai, a précisé la société. Certaines usines du groupe Volkswagen avaient déjà commencé à reprendre la production la semaine dernière, principalement en Allemagne, et certaines usines polonaises ont également rouvert.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.62%