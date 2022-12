Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: réorganise sa commission des achats information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce la restructuration, début 2023, de la commission des achats au sein du conseil d'administration, au niveau du groupe et des marques Volkswagen Passenger Cars et MAN Truck & Bus.



Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, Dirk Große-Loheide assumera la responsabilité des achats du groupe et deviendra membre du comité de direction élargi. Dans le même temps, il deviendra également membre du conseil d'administration responsable des achats de la marque Volkswagen Passenger Cars.



Dirk Große-Loheide succédera ainsi à Murat Aksel, qui rejoindra le conseil d'administration de MAN Truck & Bus à compter du 1er janvier 2023.



Murat Aksel assumera la responsabilité des achats au sein du conseil d'administration de MAN Truck & Bus succédant à Stefan Gramse, qui passera à une fonction de groupe chez Volkswagen.



Chez Audi, Dirk Große-Loheide continuera de superviser temporairement les fonctions d'approvisionnement du conseil d'administration et l'informatique jusqu'à la nomination de son successeur.





