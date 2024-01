Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: renforce son développement technique en Chine information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group indique renforcer ses activités de développement technique en Chine. Dans ce cadre, la Direction du Développement Technique sera assurée, à compter du 1eravril 2024, par Thomas Ulbrich, jusqu'ici membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du segment New Mobility.



Dans ses nouvelles fonctions, Thomas Ulbrich sera également CEO de la société Volkswagen China Technology Company (VCTC), située à Hefei, dans l'est de la Chine.



Ce centre de développement, le plus important du Groupe en dehors du territoire allemand, constituera le coeur des activités de Volkswagen en Chine avec le développement de véhicules électriques intelligents et intégralement connectés.



VCTC est donc appelée à jouer un rôle clé dans la création de modèles spécifiques au marché chinois. Parmi les projets en cours d'élaboration, on peut citer la toute première plateforme électrique locale, sur laquelle s'appuieront tous les nouveaux modèles de la marque Volkswagen pour la Chine à partir de 2026, souligne le constructeur.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.47%