Volkswagen: relève ses perspectives pour l'année 2022

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 33,2 milliards d'euros au 1er semestre 2022 (premier semestre 2021: 35,8 milliards d'euros), malgré une baisse significative des livraisons de véhicules d'une année sur l'autre.



Le résultat opérationnel avant éléments exceptionnels s'élève à 1,9 milliard d'euros (premier semestre 2021 : 1,2 milliard d'euros). Le rendement opérationnel des ventes avant éléments spéciaux a atteint 5,6 % (premier semestre 2021 : 3,4 %). ' Le résultat semestriel a notamment bénéficié d'un deuxième trimestre solide ' indique le groupe.



Le cash-flow opérationnel net ressort à 569 millions d'euros au cours des six premiers mois.



Volkswagen relève ses perspectives de rendement opérationnel des ventes avant éléments exceptionnels à 4 à 5 % pour l'ensemble de l'année 2022. Les perspectives pour l'ensemble de l'année étaient auparavant jusqu'à 4%.



' La stratégie de mobilité électrique est sur la bonne voie : 25 % de voitures entièrement électriques en plus livrées malgré les pénuries d'approvisionnement et les restrictions liées au coronavirus ' indique le groupe.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.42%