Volkswagen :relève l'objectif de production dans l'électrique Cercle Finance • 27/12/2019 à 14:37









(CercleFinance.com) - Volkswagen a relevé ses prévisions de production de voitures électriques pour 2025, le constructeur allemand affirmant que 2020 sera une 'année clé' pour la transformation du groupe. Dans le cadre de ses derniers plans stratégiques, l'objectif d'un million de voitures électriques devrait être atteint fin 2023, deux ans plus tôt que prévu. La marque Volkswagen prévoit à elle seule la production de 1,5 million de voitures électriques en 2025. VW a annoncé son intention de devenir le leader du marché mondial de la mobilité électrique au cours des prochaines années. La société va investir 33 milliards d'euros dans ce domaine dans le groupe d'ici 2024, dont 11 milliards d'euros pour la seule marque Volkswagen. En décembre, la marque Volkswagen a livré sa 250 000e voiture électrique depuis l'introduction de son e-up! sa ligne de voitures lancée en 2013. Volkswagen continuera d'intensifier son offensive électrique, avec le lancement de l'ID.3 à l'été 2020. Jusqu'à présent, ses principaux marchés sont la Chine, la Norvège, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -100.00% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.33%