Volkswagen: refonte des gammes ID.

(CercleFinance.com) - En ce début d'année, Volkswagen annonce procéder à 'une refonte totale de ses gammes et tarifs ID.', avec l'introduction de deux nouvelles finitions 'ID.' et 'Life Max'.



' La refonte complète de la gamme ID. démontre l'ambition de Volkswagen de proposer des modèles très compétitifs sur le marché de l'électrique en France : la nouvelle finition 'Life Max', toute équipée, constituera la majorité de nos ventes sur les modèles ID. en 2024 ', précise Dorothée Bonassies, Directrice de la marque Volkswagen en France au 1er janvier 2024.



Le constructeur précise par ailleurs que l'ensemble des finitions sur ID.3 Pro (batterie de 58 kWh), ID.4 et ID.5 (hors GTX) peuvent prétendre au bonus écologique 2024.



Par la même occasion, la marque indique ouvrir à la commande de nouvelles déclinaisons améliorées de l'ID.4 et de l'ID.5. Les deux modèles électriques de la marque sont dotés d'un système d'info-divertissement de dernière génération entièrement revisité.





