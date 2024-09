Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: refond la gamme de son SUV urbain, le Taigo information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Volkswagen France revoit la gamme de son SUV urbain coupé, le Taigo, avec une simplification à cinq finitions, dont deux séries spéciales, indique le constructeur.



Cette refonte vise à rendre le modèle encore 'plus attractif pour les clients', en conservant 'son style et ses technologies populaires', poursuit Volkswagen.



La gamme inclut des versions comme l'entrée de gamme 'Taigo', la 'Life Plus', la série spéciale 'VW Edition', la version sportive 'R-Line', et la nouvelle série spéciale 'R-Line Edition'.



Ces modèles sont proposés avec des équipements modernisés, et Volkswagen met en avant 'un enrichissement de l'offre technologique et une amélioration des avantages clients pour certaines finitions'.







