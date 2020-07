Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen réduit son dividende après une chute des bénéfices au S1 Reuters • 30/07/2020 à 08:49









FRANCFORT, 30 juillet (Reuters) - Volkswagen VOWG_p.DE a publié jeudi une perte opérationnelle pour le premier semestre à la suite d'une chute des livraisons d'automobiles de 27% due à l'épidémie de coronavirus qui a forcé le constructeur automobile à réduire son dividende. Le groupe prévoit une baisse significative de ses ventes annuelles par rapport aux niveaux de 2019, en dépit d'un redressement graduel des ventes mondiales depuis la levée partielle des mesures de confinement. Pour l'année 2020, le constructeur multi-marques de voitures et camions prévoit un résultat opérationnel avant et après éléments extraordinaires en forte diminution au regard de 2019, tout en restant dans le vert. Après une perte opérationnelle ajustée de 800 millions d'euros (940 millions de dollars) pour la période de janvier à juin, contre un bénéfice opérationnel ajusté de 10 milliards d'euros à la même période l'année dernière, le groupe a annoncé une réduction du dividende pour 2019. Volkswagen a fixé celui-ci à 4,80 euros par action ordinaire, en baisse par rapport a une proposition précédente de 6,5 euros par action ordinaire et de 6,56 euros par action préférentielle. Son rival français PSA PEUP.PA a annoncé mercredi des bénéfices pour le deuxième trimestre, en renouvelant son objectif d'atteindre cette année une marge de la division automobile au-dessus de 4,5%, même si elle est descendue jusqu'à 3,7% au cours du premier semestre. (Edward Taylor, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -2.70% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -3.92%