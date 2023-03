Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: recul après la dégradation du conseil de Stifel information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 10:07









(CercleFinance.com) - L'action Volkswagen compte parmi les plus fortes baisses du DAX vendredi à la Bourse de Francfort, pénalisée par un abaissement de recommandation de Stifel.



Les analystes de la banque américaine ont dégradé leur conseil à 'conserver' contre 'achat' auparavant, avec un objectif de cours quasiment diminué de moitié, de 295 à 149 euros.



A 10h00, le titre VW perdait 2,1% alors que le DAX limitait son repli à 0,9%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Stifel jugent que le titre est 'à court de catalyseurs' après que les facteurs porteurs qu'ils envisageaient autour de la valeur aient peiné à se matérialiser.



En raison de retards dans ses projets, VW affiche une plateforme de véhicules électriques moins importante que celles de Tesla ou BYD, soulignent-ils, ce qui limite les bénéfices de ses économies d'échelle pour les consommateurs.



Parallèlement, ajoutent-ils, le succès de l'introduction en Bourse de Porsche n'a pas eu les effets escomptés sur les actionnaires, alors que le flux de trésorerie disponible du groupe automobile reste grevé par les investissements.



A ses niveaux actuels, l'action affiche encore un gain de près de 3% depuis le début de l'année.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -4.58%