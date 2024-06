Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: recrute un ex-membre du directoire de Ford-Werke information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé que Martin Sander deviendra le nouveau membre du Directoire en charge des Ventes, du Marketing et de l'Après-vente chez Volkswagen Véhicules Particuliers à compter du 1er juillet 2024.



Il succédera à Imelda Labbé, qui a dirigé ce département au cours des deux dernières années.



Martin Sander quitte Ford Motor Company pour rejoindre Wolfsburg et sera directement rattaché au CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer.



Martin Sander était récemment Président du Directoire de Ford-Werke (soit Ford Allemagne) et Directeur Général de Ford Model e pour Ford Europe. Il était responsable du développement des véhicules électriques ainsi que du développement des logiciels et services pour les véhicules connectés de Ford en Europe.





