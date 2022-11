Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: recrute sa future directrice marketing information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que Nelly Kennedy a été nommée nouvelle Chief Marketing Officer (CMO) de la marque Volkswagen Passenger Cars à partir de mi-février 2023.



Elle succédera ainsi à Jochen Sengpiehl qui a rejoint Volkswagen Group China en tant que CMO.



Experte reconnue du numérique et forte de décennies d'expérience dans le marketing de marque, Nelly Kennedy est actuellement 'Senior Global Brand Marketing Director' chez Google en Californie.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.92%