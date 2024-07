Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: récompensé par un prix d'innovation information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce avoir reçu le prix AutomotiveINNOVATIONS Award 2024 en tant que marque grand public la plus innovante dans le domaine des moteurs électriques, décerné par le Center of Automotive Management (CAM).



Ce prix reconnaît les performances innovantes de Volkswagen en matière de mobilité électrique, notamment l'amélioration de l'autonomie, l'optimisation de la consommation d'énergie et la capacité de charge.



Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen, a souligné que ce prix reflétait les avancées innovantes des nouveaux modèles ID., rendant les voitures électriques Volkswagen plus attractives et confortables.



Parmi les innovations notables, on trouve l'optimisation de l'autonomie jusqu'à 556 km pour l'ID.5, la consommation la plus faible pour l'ID.7, et l'augmentation de la capacité de charge maximale de l'ID.3 de 135 kW à 170 kW.





