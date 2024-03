Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: rebond limité après la déception de vendredi information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 10:49









(CercleFinance.com) - Le titre Volkswagen rebondit légèrement lundi matin suite à sa sévère correction de vendredi, qui avait été provoquée par des résultats de 4ème trimestre préliminaires jugés décevants.



Vers 10h30, l'action du groupe automobile allemand reprend 1,4% après avoir décroché de près de 5% vendredi, essentiellement en raison de prévisions inférieures aux attentes pour 2024.



VW a indiqué vendredi qu'il prévoyait une croissance de 5% de son chiffre d'affaires cette année, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation de 23,7 à 25,4 milliards d'euros, des objectifs bien au-dessus des estimations du consensus.



Mais le constructeur a également prévenu que le flux de trésorerie disponible (FCF) de ses activités automobiles ne se situerait qu'entre 4,5 et 6,5 milliards d'euros, loin du consensus de 8,2 milliards d'euros.



Pour les analystes de Deutsche Bank, Volkswagen est la victime des prévisions trop ambitieuses établies par le marché.



'L'entreprise a fait le choix d'une certaine prudence', reconnaît ce matin le bureau d'études.



'Mais nous remarquons que la société avait été critiquée l'an dernier pour s'être donné des objectifs trop optimistes', ajoute-t-il. 'Nous envisageons donc de potentielles bonnes surprises cette année', indique DB.



Chez Oddo BHF, qui abaisse son objectif de cours de 115 à 110 euros, on évoque des objectifs en termes de marge opérationnelle et de FCF 'sans saveur'.



Mais ce sont les équipes d'UBS qui se montrent les plus sévères.



'A la différence de Mercedes-Benz ou de Stellantis, VW continue de réinvestir son FCF post-dividende dans des domaines où les résultats sont hautement incertains, au lieu de le redistribuer à ses actionnaires', déplore UBS, qui renouvelle sa recommandation 'vendre' sur le titre.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.29%