Volkswagen: rapport sur l'approvisionnement durable

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group annonce aujourd'hui la publication de son quatrième rapport sur l'approvisionnement responsable en matières premières.



Depuis 2021, ce rapport annuel synthétise les risques et les problématiques identifiés, mais aussi les progrès réalisés en matière de durabilité de la chaîne logistique.



Le rapport couvre désormais 18 matières premières prioritaires entrant notamment dans la composition des batteries, comme c'est le cas du lithium et du cobalt. Le coton et le magnésium ont été ajoutés à la liste l'année dernière.



Dans le cadre de sa nouvelle stratégie globale regenerate+, Volkswagen Group s'est fixé pour objectif de voir 95 % de ses fournisseurs afficher un score de durabilité positif d'ici 2040.



Le rapport évoque aussi des normes plus strictes en matière d'extraction des matières premièresavec le déploiement progressif de l'IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), une initiative qui fixe des normes en vue de garantir une exploitation minière durable.



Pour rappel, depuis 2020, les nouveaux contrats d'approvisionnement de Volkswagen Group pour les matières premières utilisées dans les batteries imposent une complète transparence sur la chaîne d'approvisionnement, depuis le site minier.





