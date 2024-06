Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: quatre nouveaux modèles dans la gamme ID.7 information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - Volkswagen élargit sa gamme ID.7 avec notamment la nouvelle ID.7 GTX - une berline aux allures de coupé d'une puissance de 250 kW (340 ch), avec une transmission intégrale électrique.



Les ouvertures à la commande débuteront le 6 juin en Allemagne.



Outre l'ID.7 GTX, trois autres modèles seront aussi disponible à la commande outre-Rhin à compter du 6 juin, à savoir la GTX Tourer, la Pro S et la Tourer Pro S.



L'ouverture à la commande de ces modèles sur le marché français est prévue 'ultérieurement'.



Tout comme la GTX, la GTX Tourer est proposée avec une transmission intégrale électrique et développe pour sa part ==une puissance de 250 kW.



De leur côté, les modèles Pro S et Tourer Pro S à propulsion arrière développent une puissance maximale de 210 kW (286 ch).



Jusqu'à présent, les modèles ID.7 étaient exclusivement disponibles en version Pro avec une batterie de 77 kWh. Cependant, ces quatre nouvelles versions de l'ID.7 sont équipées d'une batterie de 86 kWh, souligne VW qui fait savoir que la Pro S dispose d'une 'autonomie WLTP jusqu'à 709 kilomètres.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 114.10 EUR XETRA 0.00%