Volkswagen : prolonge la suspension de sa production

(CercleFinance.com) - Volkswagen prolonge la suspension de la production de ses usines allemandes de quatre jours supplémentaires, jusqu'au 9 avril, en raison de la baisse continue de la demande de véhicules, a annoncé le constructeur allemand. Citant également les défis auxquels est confrontée sa chaîne d'approvisionnement, VW a déclaré avoir déposé une demande de prolongation du chômage partiel pour un total de 80 000 employés. Volkswagen a déclaré qu'il s'efforce de reprendre la production 'dès que possible'. Sur un plan plus positif, presque toutes les usines de la marque ont maintenant repris la production en Chine, où le marché semble revenir progressivement à la normale. À ce jour, il n'y a eu aucun cas de coronavirus parmi nos employés en Chine, a noté VW.

