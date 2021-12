Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : projets de décarbonation à grande échelle information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation 'Way to Zero', Volkswagen soutient un projet éolien de 100 GWh à Skellefteå, dans le nord de la Suède, qui permettra de couvrir la consommation de 27 000 ménages. 'La mobilité électrique ne peut apporter une contribution efficace à la protection du climat que si les voitures électriques sont systématiquement chargées en électricité verte', justifie Ralf Brandstätter, directeur général de Volkswagen. Le constructeur, qui ambitionne d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, prévoit de consacrer quelque 40 millions d'euros dans des projets solaires et éoliens d'ici à 2025. Ainsi, outre le parc éolien en Suède, une nouvelle centrale solaire sera mise en service début 2022 à Tramm-Göthen, dans le nord-est de l'Allemagne. Avec ses 420 000 modules solaires, ce projet conjoint avec la société énergétique RWE sera le grand projet solaire indépendant d'Allemagne. Il sera suivi d'environ 20 autres projets d'électricité verte dans des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni et la Finlande d'ici 2025.

