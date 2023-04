Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: projet de gigafactory de batteries au Canada information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le Groupe Volkswagen a annoncé hier que PowerCo SE, la société du Groupe dédiée aux batteries, prévoyait de construire sa plus vaste gigafactory à ce jour à Saint-Thomas, dans l'Ontario (Canada).



À l'issue de la dernière phase de construction, cette usine affichera une capacité de production annuelle maximale de 90 GWh.



'Les investissements prévus, d'un montant de 4,8 milliards d'euros étalés jusqu'à 2030, devraient permettre de créer jusqu'à 3 000 emplois hautement qualifiés sur le site lui-même et quelques dizaines de milliers d'emplois indirects supplémentaires dans la région', assure le constructeur.



' L'Amérique du Nord joue un rôle majeur dans la mise en oeuvre de notre stratégie mondiale en matière de batteries. Cette région doit devenir le second marché principal de PowerCo SE derrière l'Europe en proposant des cellules de batterie fabriquées en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord', ajoute Thomas Schmall, membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge de la Technologie.





