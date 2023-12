Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: projet de compatibilité avec la norme de Tesla information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Volkswagen, Audi et Porsche ont annoncé mercredi leur intention d'intégrer la technologie North American Charging Standard (NACS), la norme de recharge de Tesla, dans le cadre du développement de leurs futurs véhicules électriques destinés au marché nord-américain.



Afin d'assurer une compatibilité avec le Combined Charging System (CCS), le système de recharge mixte jusqu'ici privilégié par les trois marques appartenant au groupe VW, c'est la conception d'un mécanisme d'adaptateur qui est actuellement envisagé.



Dans un communiqué, Volkswagen, Audi et Porsche expliquent que leur décision, qui devrait être effective à compter de 2025, va permettre à ses clients d'avoir accès au réseau des 'Superchargers' de Tesla, qui compte actuellement plus de 15.000 bornes de recharge rapide.



A titre de comparaison, l'infrastructure de recharge Electrify ne s'appuie actuellement que sur quelque 3800 points aux Etats-Unis et au Canada.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.53%