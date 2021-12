Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : projet d'introduction en Bourse de Porsche ? information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 10:34









(CercleFinance.com) - Volkswagen souhaiterait préparer l'entrée en bourse de sa filiale Porsche, selon des sources proches de l'entreprise interrogés par ' Handelsbatt '. Plusieurs banques et conseillers sont déjà actifs, mais il n'y aurait pas encore de mandats officiels. Selon le ' Handelsbatt ', les familles Porsche et Piech céderaient une partie de leurs titres Volkswagen pour se renforcer dans Porsche dans le cadre de l'IPO qui n'a pas été confirmée. ' Pour mémoire, Porsche est une filiale de Volkswagen et Porsche détient 53,3% de Volkswagen ' indique ce matin Invest Securities. ' Il est souvent évoqué une possible IPO de Porsche sur une valorisation de plus de 50 MdsE. La capitalisation boursière de VW était hier soir de 110 MdsE ' souligne Invest Securities.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +17.93% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.29%