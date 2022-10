Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Volkswagen: programme de recherche pluriannuel avec Xanadu information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 16:00

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce avoir établi un programme de recherche pluriannuel avec la société canadienne Xanadu, spécialisée dans la technologie quantique, afin d'améliorer les performances des algorithmes quantiques de simulation des matériaux de batterie.



Volkswagen indique ce partenariat vise notamment à réduire les coûts de calcul et à accélérer l'adoption d'ordinateurs quantiques permettant de développer des matériaux de batterie 'plus sûrs, plus légers et plus rentables'.



'L'informatique quantique pourrait déclencher une révolution dans la science des matériaux et de l'optimisation, des compétences clés pour développer notre expertise interne en matière de batteries', reconnaît le Dr Nikolai Ardey, responsable de l'innovation du groupe Volkswagen.