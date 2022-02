Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: prime Covid pour les salariés en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 15:24









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce verser à nouveau une prime coronavirus aux employés de ses sites allemands en guise de reconnaissance pour leur dévouement au cours des derniers mois, travaillant dans des conditions difficiles en raison de la pandémie.



Cette prime de 500 euros, exonérée d'impôts et de cotisations de sécurité sociale. sera versée fin février 2022, en même temps que le salaire mensuel des employés



En juin 2021, Volkswagen avait déjà payé une prime coronavirus pouvant aller jusqu'à 1 000 E pour la période de mars 2020 à juin 2021. Cette nouvelle prime de 500 E est versée rétrospectivement pour la période de juillet 2021 à février 2022, indique le constructeur.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +30.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.48%