Volkswagen : prévisions relevées après un semestre 'record'

(CercleFinance.com) - Volkswagen a relevé jeudi son objectif de marge annuel de 0,5% après avoir enregistré un bénéfice d'exploitation 'record' sur le premier semestre. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le géant automobile allemand dit désormais tabler sur une marge opérationnelle comprise entre 6,5% et 7%, contre une précédente fourchette située entre 6% et 6,5%. Sur le premier semestre, son résultat d'exploitation est ressorti à 11,4 milliards d'euros, un nouveau record après le précédent plus haut de 10 milliards d'euros établi sur les six premiers mois de 2019, bien avant la crise sanitaire. Sa marge opérationnelle se monte, elle, à 8,8%. Dans son communiqué, VW explique ses bons résultats par la hausse de ses livraisons, qui ont rebondi de 27,9% à cinq millions de véhicules sur le semestre, à la bonne santé du segment 'premium' et aux effets positifs de ses instruments de couverture qui lui ont permis de se protéger face à la flambée des prix des matières premières. A la Bourse de Francfort, le titre Volkswagen progressait de 0,2% après cette publication.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +46.43% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.08%