Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : prévision de marge relevée à horizon 2025 Cercle Finance • 13/07/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - Volkswagen a relevé mardi sa prévision de marge opérationnelle pour 2025 à l'occasion de la présentation de sa nouvelle feuille de route stratégique à horizon 2030, baptisée 'New Auto'. Le groupe automobile allemand explique que son plan consiste à se transformer en un groupe de 'mobilité' axé sur les logiciels en tirant parti de ses puissantes marques et de ses plateformes technologiques globales. Ses sources de ventes et de bénéfices devraient ainsi basculer progressivement des moteurs à combustion interne vers les véhicules électriques à batteries, puis vers les logiciels et les services, avant l'arrivée de la conduite autonome. Dans ce contexte, VW prévoit désormais une marge opérationnelle entre 8% et 9% d'ici à 2025, contre 7% à 8% attendu auparavant. Le titre Volkswagen réagissait peu à ces annonces mardi à la Bourse de Francfort, où il affichait un recul de 0,8% en milieu d'après-midi.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +52.00% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.90%