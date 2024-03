Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: préventes ouvertes pour la Passat eHybrid information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 11:24









(CercleFinance.com) - Volkswagen enrichit la gamme de motorisations disponibles pour la nouvelle Passat avec l'ouverture, à partir d'aujourd'hui, des préventes de deux nouveaux modèles eHybrid.



Les motorisations hybrides rechargeables développent une puissance cumulée de 150 kW (204 ch) et 200 kW (272 ch) pour 'une autonomie maximale de plus de 120 km en mode tout électrique, et plus de 140 km en ville', dixit le constructeur.



Deux nouvelles motorisations turbo diesel (TDI) sont également disponibles : la Passat TDI de 90 kW (122 ch) sera la version d'entrée de gamme en Diesel.



La nouvelle Passat peut déjà être configurée avec une motorisation hybride légère (eTSI) et un moteur turbo diesel (TDI) de 110 kW (150 ch) depuis l'automne 2023.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.51%