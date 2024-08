Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: préventes ouvertes pour l'ID.3 GTX Performance information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Volkswagen annoncer l'ouverture des préventes d'une version plus sportive de son ID.3 GTX, appelée ID.3 GTX Performance.



Le constructeur précise que l'ID.3 GTX Performance est le premier modèle à utiliser le système de transmission Volkswagen Performance amélioré, augmentant la puissance de 210 kW à 240 kW.



Il offre ainsi 'une traction efficace sur l'essieu arrière et un centre de gravité bas' grâce à sa batterie de 79 kWh située au centre du véhicule.



Le moteur électrique produit un couple maximal de 545 Nm, surpassant les moteurs V6 turbo de Volkswagen. L'ID.3 GTX Performance accélère de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 200 km/h sans limitation électronique.







